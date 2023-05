Uus nädal toob vihma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 1–6 m/s. Sooja on 4–10 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 20–24, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Teisipäeva öösel hakkab lõuna poolt alates pilvisus tihenema. Vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu. Puhub kagu- ja idatuul 4–10 m/s. Sooja on 8–13 kraadi. Teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Sajuhood liiguvad üle Eesti kirdesse ning varitseb äikeseoht. Puhub kagu- ja idatuul 5–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12–17, Virumaal kuni 19 kraadi.