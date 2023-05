GALERII ⟩ Postiteel suleti täna kaks silda

Rekonstrueerimistöödeks suleti Vooreküla–Puskaru maanteel asuv Ihamaru sild (17. km) ja Puskaru–Väimela maanteel asuv Mustajõe I sild (4. km). Liiklejate ümbersõit on korraldatud Põlva ja Väimela kaudu.

Teede sulgemisel on koostatud üldised liikluse ümbersuunamise skeemid ning tähistatud on suuremad sihtpunktid nagu Põlva ja Võru, kuid ümbersuunamis sildid saab ka Eesti Maanteemuuseum.

«Üldine skeem on, et meile saab Tartu poolt kas läbi Põlva Kanepi-Leevaku teed pidi või siis Kanepist Erastvere ristist ära keerates Puskaru kaudu,» rääkis maanteemuuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuht Indrek Sarapuu. «Need keeramised on ka transpordiameti poolt tähistatud.»