Mis mured teieni Valga koolides jõudsid?

Väga eestlaslik küsimus, aga ei hakkaks kohe ette ära muretsema. Eesmärk oli tutvuda Valgas, kus on märkimisväärne osa venekeelset elanikkonda, valmisolekuga eestikeelsele õppele üleminekuks. Kohtumiste järel võin öelda, et seis on väga hea. Kui õpetajatel, koolijuhtidel, vallajuhtidel on positiivne hoiak muutuse suhtes, ei saa see läbi kukkuda. Andsime koolidele tagasisidet, et toetame neid selles.