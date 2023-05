«Ma pole kordagi öelnud, et keegi kavatseb seda piiripunkti sulgeda,» ütles Läänemets Lõuna-Eesti Postimehele. «Seda plaani pole olnud. Aga me soovime teha analüüsi, kuna piiriületuste arv on poole võrra vähenenud võrreldes koroonaeelse ajaga.»