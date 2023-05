Tõrva koolijuhi kandidaadid tulid rahva ette

Tartumaalt tulev kandidaat Liina Laanemets lausus, et on elukestva õppe fänn ja olnud koolipingis juba 1. septembrist aastal 1998, õppides majandusarvestust, magistrantuuris finantsjuhtimist, kutseõpetaja erialal, nüüd ettevõtluse ja ökonoomika erialal maaülikooli magistrantuuris. «Minu eesmärk on näidata õppijatele, et õppimine on elukestev tegevus. Teie tee ei lõppe põhikooli või gümnaasiumi lõpetades.»