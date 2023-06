Võrumaa silmapaistvad koolilõpetajad pälvisid tunnustuse

Parimate tunnustamine aitab Tootsi sõnul hoida õpilasi maakonna inforuumis. «Iga tunnustatud õppur on milleski suutnud saavutada väga hea taseme. Tunnustamisega tahame ühtlasi näidata, et hindame nende oskusi ja pingutust ning peame neid maakonnas väärtuslikuks,» ütles Toots. Ta lisas, et iga motiveeritud õpilase taga seisavad professionaalsed õpetajad ning head õpikeskkonda loovad koolid.