Taara linnakus salvestati heategevuskontsert „Laulud sõdurile"

Kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Fondilt saab toetust 66 last, kelle üks vanematest langenud või haavata saanud Eesti kaitseväe teenistuses.

Mihkel Raud esines oma isa Eno Raua loodud palaga „Sõidulaul”; Sissilt kuulsime nii tema enda lugu kui ka meie muusika kullavaramusse kuuluvat hitti „Sinu hääl”; Jaan Pehk, kes 1993. aastal Võrus lenduriks õppis, esitas loo „Vastust teab vaid tuul”; Suured Tüdrukud panid kogu linnaku endaga kaasa laulma looga „Ära möödu must lähedalt”.

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles: „Ma olen väga tänulik Carolin Illenzeeri fondile, kontserdi produtsentidele ja muusikutele, mitte ainult muusikalise elamuse eest, vaid ka riigikaitsjate teenistuse tunnustamise eest. Kogu ettevõtmine on märk sellest, et meie teenistust väärtustatakse ühiskonnas. See annab meile täiendavat jõudu ja motivatsiooni ning kokkuvõttes teeb terve meie riigi paremaks.”