Täna tasub tingimata saun kütte panna

Eestlasi on kaua aega tuntud kui saunarahvast, kellel on sügavad traditsioonid. Saun on olnud oluline osa Eesti kultuurist, mistõttu ERA soovib koguda erinevaid lugusid, mis seostuvad saunaga. Oodatakse saunasõpradelt lugusid, mis kajastavad erinevaid kogemusi, räägivad saunatamise kombestikust, saunast kui tervendavast rituaalist, lugusid, mis kajastavad saunavestlusi ja koosviibimisi, erinevat pärimust ning uskumusi, kus saun on saanud püha paiga oreooli.