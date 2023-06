Pisikesest purejast peab sirguma terane otsingukoer

Ehkki koerapreili meelistegevus on praegu kõikvõimalike esemete närimine, alustades pererahva jalatsitest ja lõpetades puuokstega, peab temast vastse koerajuhi Priidiku käe all sirguma terava nina ja meelega otsingukoer. Selleks harjutavad nad juba praegu patrullis käimist, inimestega sõbrunemist ning on juba käinud ka koertekoolis.