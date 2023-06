Kirikutorn muutus maailma päästvaks põgenemistoaks

Kellatorni ülemisele platvormile viivate järskude treppide astmed on servast üksjagu ümaraks kulunud ja kuigi otseselt kõrgelt kukkumise võimalust siin pole, otsib käsi üles turnides käsipuust toetust. Praegu palutakse siin pilti mitte teha, et põgenemistoa tulevased läbitegijad ei saaks põhjendamatut eelist nende ees, kes siin tehisarust nimega Tõnu juba jagu on saanud või vähemalt tema maailmavallutuslikud plaanid nurjanud on.