Nursipalu rahvas tähistab Võidupüha autorongiga suletaval teel

«Jah, me nimetame selle maantee nüüdsest Vabaduse teeks: maantee Sõmerpalust kuni Nursini. Nõukogude ajal liikusid siin sõjamasinad, ent tee jäi liiklusele avatuks. 1990. aastatel koos Vene vägede lahkumisega viidi siitkaudu välja siin asunud tuumapead. Paljudele inimestele on see olnud lapsepõlvest saati tee koju, kooli või tööle. Nüüd tahetakse see tee kohalikele täielikult sulgeda,» lisas Niidumaa. «Tähistagem selleaastast Võidupüha kogunedes tunniks Vabaduse teele!»