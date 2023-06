Jaanipäev tuleb sajuta ja soe

Reede öö hakul on Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd on kõikjal selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikuis paigus on lühiajalise vihmahoo võimalus. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 22-27, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.

Laupäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 3-8 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 3-8, põhjarannikul läänetuul puhanguti 12 m/s. Sooja on 21-26, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.