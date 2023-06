Noored jagavad Valga jaamas turismiinfot

Valga gümnaasiumi õpilased Kikkas ja Rästas otsustasid ennast turismiinfo jagaja ametis proovile panna, et arendada suhtlemis- ja keeleoskust, tutvuda uute inimestega ning seejuures teenida ka pisut raha. Noored on huvitatud sellest, et kodulinn areneks ning külalised leiaks üles nii kohvikud, majutuskohad kui ka põnevamad vaatamisväärsused.

Raudteejaamas tehtava töö üks eesmärk on ka uurida turistidelt vahetult, millised on nende huvid ja tähelepanekud, mida nad piirkonnast teavad ning mis on neile üllatav. Selline tagasiside annab infot asjalike turismimaterjalide välja töötamiseks ning teenuse kvaliteedi parandamiseks.

Et aga suve lõppedes raudteejaama saabunud külalised edaspidi teabeta ei jääks, arendab Lõuna-Eesti DMO ehk sihtkoha juhtimise organisatsioon uut turismiinfo jagamise kavandit. See viib info turistile lähemale majutuskohta, muuseumisse, kohvikusse ja vaatamisväärsuste juurde ning suunab külalised kohtadesse, kus nad on oodatud ööbima, einestama või huviväärsusega tutvuma.