Politsei on jaanipühade ajal väljas suurte jõududega

«Kui lähete veekogule sõitma, siis ärge unustage päästevesti, sest see päriselt päästab elusid. Kindlasti võtke kaasa piisavalt joogivett ja kütust,» soovitab politsei.

Korrakaitsjad paluvad veenduda, et sõidukis on töötav kliimaseade, ühtlasi tasub tee peale võtta kaasa vett. «Kui oled väsinud, siis ära istu rooli. Võimalusel leia keegi teine, kes saab seda teha, või lükka autosõit edasi, et saaksid enne puhata,» märkis politsei.