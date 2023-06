Vandaalid ajasid Valka purskkaevu vahtu

Vahetult pärast juhtunut vaadati läbi valvekaamera salvestised, et selgitada välja, millal see vandalism toime pandi ja kes seda tegi, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs.

Valka kihelkonnaduuma tegevdirektor Valdis Šaicāns nendib, et süsteemi läbipesu ja kahjustuste kõrvaldamine läheb maksma umbes 400 eurot. «Kurb, et midagi sellist juhtub. Vald püüab linna ilusamaks muuta, kuid arusaamatutel põhjustel on inimesi, kes lihtsalt võtavad midagi ja lõhuvad ära. Tagajärgede vältimiseks tuleb purskkaev põhjalikult pesta – kogu süsteem tuleb täielikult läbi loputada, see on suur veekulu ja töö võtab aega,“ sõnas ta.