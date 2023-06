Äike ähvardab lähipäevil kahju teha

Tema sõnul on äikest oodata ka öötundidel, eriti sooja merevee kohal. Intensiivseid vihmahooge koos äikesega on oodata juba pühapäeva päeval ja õhtul.

Kõige kurjakuulutavamad on aga mudelite prognoosid sünoptiku sõnul 3. juuliks ja sellele eelnevaks ööks. Siis on meid suure tõenäosusega ees ootamas äikesevihmad ning tugevad tuulepuhangud ja isegi keeristormide tekkimise võimalus on olemas.