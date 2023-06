Noored väärtustavad tantsu- ja laulupidu ise sellesse kaasatuna

On teil veel ülesandeid ja kohustusi?

Ülesandeid on palju. Alustades õppeprotsessiga, seminaridel ja eelproovides käimised, abiks olemine nõu ja jõuga liigijuhile nii jooniste kui lavastusega.

Peonädalal aga on kõige olulisem, et väljakul mustrid tuleksid sirged ja lapsed saaksid aru, kuhu minema peavad ja jõuaksid õigel ajal kohale. Olen toeks ja igati abiks.

Miks on laulu- ja tantsupeod teile olulised?

Eelkõige sellepärast, et eesti keel ja rahvus säiliks. Selline suur ettevõtmine ongi just see eestlaste traditsioonide hoidmine ja eristumine muust maailmast oma rahvakultuuriga.

See pidu on kultuuriinimestele sama oluline kui jalgratturile jalgratas või juhtidele alluvad, see lihtsalt käib kaasas.

Miks peaksid noored selliseid üleriigilisi suurpidusid tähtsustama?

Noored saavad seda tähtsustada ainult siis, kui nad on sellesse protsessi kaasatud ja tahavad osaleda. Need, kes pole kordagi nendel käinud ega näinud, ka ei hooli sellest. Leian, et noori tuleb viia laulu- ja tantsupeole, siis ei kao see traditsioon.