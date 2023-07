Riik loodab suurendada pärandniitude pindala 50 000 hektarini

Pühapäeval on rahvakalendri järgi heinamaarjapäev ning sel päeval tähistatakse ka pärandniitude päeva. Pärandniidud on Eesti põlised ökosüsteemid, liigirohkuse maailmarekordi hoidjad, millega seotud elurikkus on tänasesse päeva kandunud esivanemate töö ja toimetuste tulemusena.