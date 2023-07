Huvi Lõuna-Eestis toimuva vastu tõi suvefotograafiks

Tartus elav noormees on veendunud, et just Lõuna-Eesti on põnevaim piirkond meie riigis. «Mulle tundub see omamoodi ehe. Huvi selle vastu, mis siin kandis toimub, tõigi mind Lõuna-Eesti Postimehesse. Loodan, et saan siin töötades tutvuda Lõuna-Eesti rahvaga, siinsed suurimad suveüritused üle vaadata ja neid kajastada,» rääkis ta.