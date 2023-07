Koolide tervisekaitsenõuded leevenevad

Muudatused näevad ette, et spordisaali võib edaspidi ehitada ka maa-alusele korrusele ning õpperuumide kõrgus võib jääda alla seni lubatud 2,5 meetri. Seda tingimusel, et ruutmeetreid on õpilaste arvu kohta piisavalt ja ruumi ventilatsioon, radoonitõke ja valgustus on piisavad.