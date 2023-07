Moostes tõmbab tuurid üles folgipidu

Reedel esitleb Võrumaa muusik Mari Kalkun plaati «Stoonia lood», kus kõlamaastikke loovad tema hääl, kandled, klaver ja elektroonika. «Tahtsin jõuda ürgsema kihistuseni esinevanemate pärandis, et siduda kõike, mida praegu enda ümber toimumas näen,» ütleb Kalkun.

Festivali teema on tänavu «Ma-ilm ja mõnda, mis tema sees leida on» ning rännulustist räägivad mitmesugused ettevõtmised. Lõõtsamängija Kadri Laube ja kontrabassist Ago Niglas alustavad seiklusretke Moostesse juba paar päeva varem. Neil on kaasas ports lõõtsaga pille, kontrabass ning klarnet ja eesmärk on pöidlaküüdiga kohale jõuda. «Kui neid hääletamas näete, palun võtke nad peale,» palub festivali projektijuht Liivi Tamm.