Zelenskõi kuju rammija peeti kinni

"Fordi juhtinud 36-aastane mees on leitud ja politsei on temaga vestelnud. Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus," kinnitas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Kaamerapildilt on näha, kuidas hall auto kolmapäeva hommikul kell 6.08 Valga poolt tulles kujust möödub. Mõni hetk hiljem tuiskab aga pealtnäha sama sõiduk vastassuunast tulles kujule otsa. Selle hoog on nii suur, et auto paiskub kokkupõrke järel pisut tagasi ja nihutab paigast ka kuju juures seisnud liiklusmärgi.