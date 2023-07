Valgamaal kahekordistus vandaalitsemiste hulk

Kui 2018. aastal registreeriti Valgamaal 64 vandaalitsemist, siis möödunud aastal 128. Tänavu on juhtumeid võrreldes eelmiste aastate sama perioodiga natukene vähem – juuli esimese poole seisuga ligikaudu 50. Võrumaal on vandaalitsemine aastate jooksul olnud stabiilsel tasemel, ulatudes pea 90 juhtumini aastas.

Kui tavaliselt jääb tekitatud kahju alla 500 euro, siis mullu registreeriti Võru- ja Valgamaal ka seitse juhtumit, kus kahju jäi 500 ja 5000 euro vahele. Need kahjud on seotud seinade värvimiste ja täis sodimistega. «Pealtnäha tundub seinte puhastamine lihtne, aga tegelikult on see keerukas ja kallis protsess. Nende juhtumite uurimiseks alustas politsei ka kriminaalmenetlust,» kinnitas Kagu politseijaoskonna grupijuht Margus Puhm.