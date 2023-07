GALERII ⟩ Moostes selguvad hinnaliste preemiate saajad

Kohustuslikuks loo puhul on võistlejaile töötluse loomise aluseks pakutud välja kõik laulu Vana-Võromaa viisivariandid, mida õnnestus Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest leida, lisaks üks variant Otepää kihelkonna Neeruti vallast. Ballaad, mille tegelasteks neiu ja kolm krahvi, on olnud Eestis laialt tuttav, kuid teiste viisidega ja nimedega, nagu „Kolm krahvi“ või „Üks neitsi“. Laul on rahvusvaheliselt levinud, kusjuures paljud variandid algavad tavaliselt motiiviga mäe peal seismisest.