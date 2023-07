Pühapäeval kerkivad õhutemperatuurid paiguti 28 kraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates järk-järgult lõunasse ja kagusse ning tugevneb hommikul saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Hommikul pöördub tuul lõunasse ja kagusse. Lainekõrgus kuni pool meetrit. Ilm on sajuta. Nähtavus on hea, kuid paiguti võib olla udu. Sooja on 12–14 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Õhtul levib sadu mandrile, on äikest ja kohati võib olla sadu intensiivne. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5–11, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Äikesega võib kaasneda ka tugevamaid tuuleiile. Õhtupoolikul pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 24–28, rannikul kohati 20 kraadi.