USA ministeerium rahastab Tsirguliina kooli remonti

Ehitustööde käigus renoveeritakse koolihoone katus, hüdroisoleeritakse kooli keldrikorrus ning uuendatakse drenaaži.

«Kuna meil kelder hallitab, on oluline see korda teha, sest inimesed hingavad hallitusseeni sisse,» sõnas Tsirguliina kooli direktor Liina Aan. Ta lisas, et kooli katust remonditi ligi kümme aastat tagasi, nüüd aga tuleb muuta koolimaja tervisenõuetele vastavaks.



Tsirguliina kooli direktor Liina Aan Foto: Arvo Meeks

Pikk protsess seljataga

Aani sõnul on rahastuse saamise protsess olnud pikk ning tema selle algusaega ei mäletagi, sest selle aja jooksul on jõudnud vahetuda nii kooli direktor kui ka vallavanem. Programmi haldab USA saatkond ning Tsirguliina kooli arendusjuhi ja remonttööde projektijuhi Katre Kikkase sõnul on koostöö USA saatkonna ja kohaliku omavalitsusega olnud aastatepikkune.

Tsirguliina kooli projekt sai alguse 2020/2021. õppeaastal, kui Valga vallavalitsus koostöös Tsirguliina kooliga esitas saatkonnale taotluse saada toetust kooli remondiks.

Esimene paikvaatlus oli möödunud aasta esimesel juunil. «Olukorda hindasid USA saatkonna esindajad ja USACE (The U.S. Army Corps of Engineers ehk USA armee insenerkorpus) ehitusinsenerid,» sõnas Kikkas. Toona tuli vastata külaliste küsimustele, panna paika eelistused ning esitada ka lisa­dokumente.