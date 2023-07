Pühapäev toob vihma ja äikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja sadu on paiguti intensiivne. On äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 2–6, puhanguti kuni 9 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Kohati sajab hoovihma. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 11–13 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Sadu on paiguti intensiivne ja sekka võib tulla rahet. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Sooja on 16–21 kraadi.