GALERII ⟩ Hiigelnäkil kedagi vette meelitada ei õnnestunudki

Siit kohe ka soovitus järgmisel aastal tulijatele: rada tasub läbida suhteliselt varakult, kui inimmassid pole veel pärale jõudnud. Või siis lausa kaks korda – algul veel valges ja hiljem päris pimedas, kui valgusefektid toimivad hoopis teistmoodi. Kui mina retke algpunkti tagasi jõudsin, ei mahutanud peateelt kõrvale suunduv kitsam rada enam kõiki soovijaid, mistõttu tekkis lausa tropp. Kui selline press taga, siis vaevalt on mahti enam uurida, mis on järjekordse kunstiteose nimetus ja kes on selle autor. Rääkimata sellest, et jääksid pikemalt pidama kas või lugemislaua juurde, kus lugesid katkendeid erinevatest teostest ette kaks prouat.