Fotod ja videod ⟩ Põlvamaal möllas keeristorm

Tornaado pildile püüdnud Kadi Traagel lausus, et tema jaoks oli tegu lihtsalt põneva pilvega ja mööda sõites tegi ta sellest pilte. «Meenutas tornaadot ja paistis nagu oleks pilv tulnud maa seest. Ise veel mehele ütlesin, et vaata kui äge. Aga kui me sõitsime, siis enam ei sadanud ja tuult ka polnud. Ma ei osanud arvatagi, et päriselt oligi tornaado. Minu jaoks olid lihtsalt põneva kujuga pilved,» lausus Traagel.