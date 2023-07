Võru linnas antakse võim lastele

Nagu varasemalt on festivaliala kokku pandud teemade järgi laste soove ja mõtteid arvestades. Põnevaid ja harivaid tegevusi on igale maitsele – avatakse terve rida teemaparke koos paljude töötubadega ning pakutakse kohalikku kultuuri ning rohkelt laada- ja tänavamelu. Programmist ei puudu ka tegevused noortele.

Festival avatakse suurejoonelise maskottide paraadiga (kell 10 Tamula rannas). Üle Eesti saabub Võrru hulgaliselt maskotte, et üheskoos pidada maha tore kokkusaamine. Festivali ala linnas on ära jaotatud teemade järgi: fantaasiahoov (mustkunst, tsirkus ja teadus), teatrihoov, seiklus- ja atraktsioonidepark, põnevate mängude hoov, müstiline filmimaja (töötoad ja välikino), mini-loomaaed, tehnikapark, noorteala, rõõmsate beebide ala, esinejad vabalaval, melu tänavatel ning palju muud. Suurel koguperekontserdil astuvad tänavu üles Liis Lemsalu ja Ott Lepland ning meie kohalikud laululapsed. Võru lastefestivali kaunis traditsioon on, et anname kohalikele lastele võimaluse koos staaridega suurel laval laulda. Festival lõpetatakse pühapäeval suure vahupeoga.