Antsla vallas toimub Eesti looduse päeva raames kaks matka

RMK looduskaitsespetsialisti Priit Voolaiu eestvedamisel saab minna uurima, milliseid töid on tehtud Ess-soos, et kunagisest hüljatud freesturbaalast saaks taas soo. Lisaks kuivenduskraavide sulgemisele ja turbaväljakute tasandamisele külvati Ess-soos ka turbasammalt ning saame näha, kuidas see õnnestus. Saame teada ka, mida teadlased Ess-soos uurivad ning räägime erinevatest lahendusest, millega freesväljakut taastati, et hinnata aja jooksul meie oludesse kõige paremini sobivaid meetodeid.