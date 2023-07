Politseile poole pöördus Võrumaal elav mees, kes oli saanud end politseinikuna esitlenud inimeselt kõne, milles küsiti ohvri pangakonto koode. Kelm selgitas mehele, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud ning nende tõkestamiseks on vaja koode. Mees andis pahaaimamatult oma pin-koodid, ent avastas siis hiljem, et tema Coop kontolt on kadunud 1070 eurot.