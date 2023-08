Tänaseks lubab taas suvesooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti võib olla äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul kuni 12, Lääne-Eestis puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4-9, pärast keskööd puhanguti 11, hommikul kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,4-1 meetrit. Öö esimene pool on valdavalt sajuta, öö teises pooles sajab kohati hoovihma. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 14-17 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilvisem ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Sadu on paiguti intensiivne, sekka võib tulla rahet. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, puhanguti 13, Lääne-Eesti rannikul valdavalt lõuna- ja edelatuul kuni 12, puhanguti kuni 18 m/s, õhtul mandril nõrgeneb. Sooja on 17-23 kraadi.