Valmis Peipsimaa pärandit tutvustav kaardimäng

Artur Kuusi sõnul oli kujundustöö temalegi paras pärandijaht. «Mõne pildi kujutamisel tuli ikka vaeva näha, et aru saada, milline see pärand siis välja näeb. Mitme kaardi loomiseks ei olnud pilte ei arhiivides ega ka kohalikel kohe taskust võtta. Eks see annab märku, et pärand on kadumas ja kiirelt tarvis see üles pildistada,» ütles Kuus.