Antsla vallas Villike teatritalus lavale jõudnud, kirjanik Jan Kausi ja lavastaja Mihkel Kohava ühistööna loodud «Metuusala» ehk lugu võib-olla et igavesti elavast Urvaste kandi mehest on meile lohutuseks: mõnel võib minna nii halvasti, et ei saagi ära surra.