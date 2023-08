Torm jõudis Lõuna-Eestisse mõnetunnise viitega

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles Tartu Postimehele , et olukord tormiga ei ole Lõuna-Eestis nii ekstreemne kui saartel, aga kergel käel ei tohi kindlasti asja suhtuda.

«Inimesed peavad valmis olema väga tugevaks vihmaks ning tuuleks, ägedaks äikseks ja raheks. See vöönd jõuab alles hilisõhtul Eesti lõunaserva, seega on see jõudnud juba veidi vaibuda,» ütles Paljak.