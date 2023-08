Loodusretked viivad Eestimaad avastama

Võrumaal on 12. augustil võimalik tutvuda sellega, mida inimesed läbi aegade Karula küngastel, järvedel ja metsades on teinud. 15. augusti retk keskendub Ess-soo ja 16. augusti retk Tinaliiva liiviku taastamisele. 17. augustil on aga kavas hämarikuretk Pähni metsaõpperajal.