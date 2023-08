Selle nädala lõpus leiab taas Valgas aset rahvusvaheline militaarajaloo festival MilFest, mis on tänavu pühendatud Vabadussõjale. Mitme mälestusüritusega peetakse meeles just neid inimesi, kes on oma elu elanud vabale Eestile või hukkunud selle nimel, võideldes oma riigi ja iseenda vabaduse eest.