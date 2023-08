Tilsi kool alustab õppeaastat juba täna

Kooli direktor Piret Valdmaa on Lõuna-Eesti Postimehele öelnud, et õppeaasta alustamine tavapärasest varem on saanud head tagasisidet nii õpetajatelt kui lastelt. Ta lisas, et kui kooliaasta alguses tekibki mõnel õpilasel küsimus, miks ta peab varem kooli tulema, siis kevadel on nad õnnelikud, et saavad teistest varem vabaks.