Politsei otsib Põlvamaal kadunud 92-aastast Georgit

Eile õhtul kella 20 paiku anti häirekeskusele teada, et Põlva vallas Rosma külas elav 92-aastane Georgi on oma kodust lahkunud. Viimane kontakt Georgiga oli lähedastel kolmapäeval, 23. augustil. Kaameratest on näha, et mees liikus neljapäeval, 24. augusti hommikul Põlva keskväljakule, aga tema edasine teekond pole teada.