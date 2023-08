Võrus ja Moostes läheb pinksitagumiseks

«2021. aastal Eestis läbi viidud liikumisaktiivsuse uuringu tulemusel selgus, et umbes veerandil Eesti inimestest pole kunagi olnud hobi, mis seostuks liikumise või spordiga, pisut rohkem on neid, kel on olnud sportlik hobi, kuid enam nad liikumis- või spordiharrastusega ei tegele,» nentis liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg.

«Eestis mängib liigade tasemel ligi 1000 mängijat, asjaarmastajaid on vähemalt 10 000. Tõenäoliselt ei ole aga ka Eestis just palju neid, kes kas või korra poleks lauatennisega kokku puutunud. See on üks lihtsamaid ja samas efektiivsemaid võimalusi oma keha ja vaimu värskendada ning eriti just liikumisaastal on see ju kasulik kõigile,» lisas ta.