Eestimaa orhideed saavad parema kaitse

Juba varem on selline ettepanek tehtud neist 15 ala kohta, mille vööndeid ja välispiire amet korrigeeris. Lisaks on kavas muuta 13 varem kehtestatud käpaliste püsielupaiga välispiiri ja arvata kaitse alt välja üks püsielupaik, mis looduslike protsesside tõttu käpalistele enam ei sobi.

«2020. aastal tuvastati Ida-Virumaal riigimaadel ülekaalukalt kõige arvukam, 2349-võsuline lehitu pisikäpa populatsioon väljaspool kaitstavat ala. Kuigi kasvukoht on raietest killustunud, on säilinud metsaaladel tegemist tähelepanuväärse leiuga ja looduskaitseliselt väga väärtusliku alaga. Sealne populatsioon ületab igasugused arvukuse rekordid. Oluline on kaitsta selles kasvukohas veel säilinud metsi ja võtta need kaitse alla,» märkis Erit.