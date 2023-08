Galerii, videod ⟩ Marutuul lennutas puid, katuseid ja kasvuhooneid

Pealelõunaks oli tormijärgne risu juba elanike poolt ära koristatud. «Ma ütlen, et nutta ei ole mõtet, juhtus mis juhtus,» sõnas mees optimistlikult. Tema sõnul on naabruses ka teistel tormikahjusid, kuid mitte nii hullusti kui neil.

Tsooru külas elav Kaia Raidma ütles, et nägi keeristormi lausa oma koduõuel tegutsemas. Raidma sõnul käis kõigepealt suurem äike ja sadu üle ning siis saabus vaikus. «Olin esikus, uks oli lahti. Siis jäi kõik vaikseks ja kui siis puhuma hakkas, siis oli korralik vilin ikka. Hirm tuli nahka,» kirjeldas naine

Raidma sõnul nägi ta ukse vahelt, kuidas hoovis lisaks vihmasajule igasugust risu ja prahti mööda lendas. «Me saime kohe aru, et tromb,» kirjeldas naine.

Naise sõnul oli see ohtlik, sest lendlev sodi oli kohati päris suur. «Suured eterniidi plaadid on siiani poolenisti maa sees, kogu hoov on seda täis. Kui keegi nendega pihta oleks saanud, ei taha mõeldagi,» kirjeldas ta.