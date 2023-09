Reisirongi teekonna seiskasid raudteele langenud puud

ASi Eesti Liinirongid kommunikatsioonijuhi Kristo Mäe andmeil teatas Eesti Raudtee Koidula jaamakorraldaja neljapäeval kell 5.35, et Vastse – Kuuste ja Reola jaamavahe on liikluseks suletud, sest tee peale on kukkunud puud. Seetõttu sai Koidulast kell 6.23 Tartusse väljunud rong sõita üksnes Vastse–Kuuste jaamani. Reisijad toimetas sealt edasi asendusbuss, mis jõudis Tartusse 9.20 paiku. Tallinna jõudsid kümme inimest sama asendusbussiga kell 12.03.