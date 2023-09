UUS VÄLJAKUTSE ⟩ Valga vallaarhitektist saab Tartu linnaarhitekt

Jiří Tintěra sõnul on Tartu kohaidentiteet tugev ning kvaliteetsel, elanike vajadustele ja ootustele vastaval linnaruumil on suur roll. «Viimaste aastate Tartu linnaruumi muutused on mitmetes aspektides ainulaadsed ja teised Eesti linnad võtavad nendest eeskuju,» ütles ta. «Alustatud tegevustega jätkata ja hoolitseda selle eest, et Tartu vaim ka edaspidi tugevneks, on suur vastutus, kuid ka põnev väljakutse.»