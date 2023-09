Põlvamaal hukkus elumaja põlengus vanem mees

Päästetööde juhi sõnul nad eluruumidest suitsuandurit ei leidnud ega kuulnud ka selle signaali. Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur.

Päästeameti teatel tuleb arvestada sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Sestap veendu juba täna, et kodus olev suitsuandur on töökorras. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 28 inimest.