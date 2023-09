Täna toimub üle-eestiline lugemistund

Lugemisaktsioon ReadHour ehk Lugemistund kutsub üles võtma reedel kell 11–12 lugemiseks aeg maha – eesmärk on propageerida lugemist eelkõige laste ja noorte hulgas, aga osalema on oodatud igas vanuses lugejad. „Lugemine valgustab kõrgusi, kuhu raamatuid mittemõistvad inimesed kunagi ei küüni,“ ütles aktsiooniga liitunud kirjanik Mika Keränen.

Lisaks suurtele avalikele lugemispidudele on üle Eesti mitmed lugemistunnile pühendatud üritused. Näiteks on Tartu Linnaraamatukogu peamajas ja harukogudes sellel päeval võimalus osa saada teematundidest nagu „Ettelugemisrulett” ning „Õed Nopolad ja nende looming”. Kuuste kooli kõrval asuvas mõisapargis loevad õpilased katkendeid lemmikraamatust vanadele pargipuudele, mitmes lasteaias ja raamatukogus osalevad ühislugemises vanavanemad, loetakse üksteisele ja arutatakse loetut.

„Lugemise tähtsust inimese kujunemisel on võimatu üle hinnata,“ ütles Soome Instituudi programmikoordinaator Anneli Loodus. „Raamatu lugemine – olgu teabetekst või ilukirjandus, sügav või meelelahutuslik, algupärand või tõlge – kujundab meie keelt. Keel on aluseks mõtlemisele: lõpuks sellest sõltub, kes me inimestena oleme ja olla tahame. Kampaania tuletab lugemise tähtsust meelde ning kui seeläbi mõni lugemist väärtustav laps või noor juurde tuleb, on eesmärk kuhjaga täidetud.“