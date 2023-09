Eelmise aasta mais laekus Valga vallavalitsusse 13 allkirjaga avaldus. Selles seisis, et Lusti küla elanikud soovivad liituda Antsla vallaga. Enamik küla rahvast on avalduse kohaselt aastakümneid käinud tööl, kaupluses, bensiinijaamas ja kultuuriüritustel Antslas, kuna see asub palju lähemal kui Valga.