Tema ise jagab end jätkuvalt mitme paiga ja kollektiivi vahel. Tallinna politseiorkestriga on esinemisi päris palju. Orkestri viimase aasta eredamate kogemustena tõi ta välja osalemise ETV saates «Orkestrimängud» ja äsjase esinemise Ukraina iseseisvuspäeva kontserdil Tallinnas Vabaduse väljakul. Toredat koostööd on tehtud mitme solistiga. «Isegi Ott Lepland ja Uku Suviste on öelnud, et võimalus orkestriga esineda on neile lausa pidupäev,» mainis dirigent.