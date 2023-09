Karulas peeti traditsioonilist seto pulmapidu

Triin Rätsep (endise nimega Vissel) lausus, et traditsioonidel on neile olnud tugev mõju. Erki sõnul oli see kummardus esivanematele. «Käime tantsupidudel oma rahvariietega, aga see kultuur on näitlik, igapäevaselt me oma sünnipäevi, matuseid, pulmi nii ei tähista. Pulm on üks ühiskonna alustalasid. Kõige ilusam moodus teha esivanematele kummardus on võtta traditsioonid, kuidas nemad on teinud, ja teha see ära.»